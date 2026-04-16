○ブリュワーズ2−1ブルージェイズ●＜現地時間4月15日アメリカンファミリー・フィールド＞トロント・ブルージェイズが敵地2戦目に逆転負け。岡本和真内野手（29）は「5番・指名打者」でフル出場するも、3打数無安打に終わった。ブルージェイズは初回、先発右腕パトリックから一死一、三塁の好機を作り、4番ヘスス・サンチェスの左犠飛で1点を先制。直後に第1打席を迎えた岡本はカウント1-2から高め95.9マイル（約15