○ ブリュワーズ 2−1 ブルージェイズ ●

＜現地時間4月15日 アメリカンファミリー・フィールド＞

トロント・ブルージェイズが敵地2戦目に逆転負け。岡本和真内野手（29）は「5番・指名打者」でフル出場するも、3打数無安打に終わった。

ブルージェイズは初回、先発右腕パトリックから一死一、三塁の好機を作り、4番ヘスス・サンチェスの左犠飛で1点を先制。直後に第1打席を迎えた岡本はカウント1-2から高め95.9マイル（約154.3キロ）のフォーシームで空振り三振に倒れた。

4回表の第2打席は外角高めのフォーシームを打つも遊ゴロ。7回表の第3打席では四球を選んで二死一、二塁と好機を演出したが、得点には繋がらなかった。逆転を許した直後の9回表、4番手右腕ウリーベに対する第4打席は遊ゴロに打ち取られて3打数無安打、1四球、1三振。今季成績は打率.213、OPS.622に低下した。

先発右腕ディラン・シースは最速100.0マイル（約160.9キロ）の速球を軸に6回無失点と好投。初回以降は両チーム無得点のまま8回裏に入るも、ブルージェイズはこの日も救援陣が誤算となり、4番手右腕タイラー・ロジャースが不運な内野安打や失策をきっかけに2失点。今カードを1勝1敗のタイに持ち込まれた。