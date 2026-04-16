元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店新ＣＭ発表会」に出席した。昨年３月の退社後、初めてのＣＭ出演。「ＣＭという大役を任せていただけるとは」とビックリ。撮影では緊張もあったというが「最初は緊張していたけど、自然体で臨めたかなと思う。とにかく撮影したお家がとっても心地よくて、リラックスできた。『こんなところに住めたらいいな』と思ったら、あのような表情になりま