元フジテレビの永島優美アナウンサーが１６日、横浜市内で行われた「アイ工務店 新ＣＭ発表会」に出席した。

昨年３月の退社後、初めてのＣＭ出演。「ＣＭという大役を任せていただけるとは」とビックリ。撮影では緊張もあったというが「最初は緊張していたけど、自然体で臨めたかなと思う。とにかく撮影したお家がとっても心地よくて、リラックスできた。『こんなところに住めたらいいな』と思ったら、あのような表情になりました」と振り返った。

ＣＭに登場するいちごを食べるシーンでは「本当はケーキを味見するシーンだったけど、急きょ『フルーツ食べてる方が永島さんらしいよね？』ということで変わった」。果物インストラクター、オーガニックフルーツソムリエの資格を持つ永島アナに合わせたものだったという。「いちごってヘタの方から食べるのがおいしいってご存じですか？」と豆知識も披露した。

フジテレビ時代、ドラマに出演することはあったというが「自然体で演技することがなかった。どうすれば自然体なのか考えながら演技した」。今後の女優業挑戦については「たくさんの俳優さんとお仕事させてもらってプロ根性、現場を見させてもらったから、演技は難しいなと正直思っている」と笑っていた。