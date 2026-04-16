ソフトバンクは、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を4月23日に発売する。予約受付はすでに始まっている。ソフトバンクオンラインショップでの価格は9万3600円。 新規契約もしくは他社からのMNPで購入し「新トクするサポート＋」に申し込み、25カ月目にソフトバンクで端末を買い替えると24円で、同じく13カ月目の場合は12円で利用できる。特典利用料の2万2000円は「買替え応援