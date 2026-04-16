ソフトバンクは、サムスン電子製のAndroidスマートフォン「Samsung Galaxy A57 5G」を4月23日に発売する。予約受付はすでに始まっている。ソフトバンクオンラインショップでの価格は9万3600円。

新規契約もしくは他社からのMNPで購入し「新トクするサポート＋」に申し込み、25カ月目にソフトバンクで端末を買い替えると24円で、同じく13カ月目の場合は12円で利用できる。特典利用料の2万2000円は「買替え応援割」で相殺される。13カ月目で買い替え、特典を利用する場合は「あんしん保証パックサービス」（～1980円/月）への加入が必要。

Galaxy A57 5Gは、Galaxy Aシリーズで最薄という厚さ約6.9mmの薄型軽量ボディが特徴のモデル。ディスプレイは約6.7インチの大画面を搭載し、衛星とスマートフォンの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」に対応するほか、5G SAネットワーク上で音声通話ができる「VoNR」もサポートしている。

カメラは、光学式手ブレ補正を備えた約5000万画素の広角カメラを搭載。AIが被写体と背景を認識して質感を自然に捉えるポートレート撮影や、写り込んだ不要なものを削除できる「AI消しゴム」、画面上の対象を囲んで検索できる「かこって検索」などのAI機能も利用できる。バッテリー容量は5000mAh。カラーバリエーションは、オーサムネイビー、オーサムグレー、オーサムアイシーブルー、オーサムライラックの4色展開となる。