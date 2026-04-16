アメリカの有力誌『タイム』が「世界で最も影響力のある100人」を発表した。日本と韓国からも女性が選ばれているが、その並びはあまりにも対照的だった。【写真】ジェニー、“目のやり場に困る”衣装日本からは高市早苗首相、韓国からはBLACKPINKのジェニー。同じ「影響力」でも、世界が見ている日韓の顔はまったく違っている。『タイム』が4月15日に発表した2026年版「TIME100」、いわゆる「世界で最も影響力のある100人」は毎年