日本と韓国であまりに対照的…「世界で最も影響力のある100人」が見せた“首相”と“スター”

アメリカの有力誌『タイム』が「世界で最も影響力のある100人」を発表した。

日本と韓国からも女性が選ばれているが、その並びはあまりにも対照的だった。

【写真】ジェニー、“目のやり場に困る”衣装

日本からは高市早苗首相、韓国からはBLACKPINKのジェニー。同じ「影響力」でも、世界が見ている日韓の顔はまったく違っている。

『タイム』が4月15日に発表した2026年版「TIME100」、いわゆる「世界で最も影響力のある100人」は毎年、政治、文化、芸術、スポーツなど幅広い領域から、その年の世界を動かした100人を選ぶ企画だ。

その中で今回の高市首相とジェニーは、同じ「女性」「アジア」「世界的影響力」という共通項を持ちながらも、選ばれた理由も、象徴するものも、あまりに異なっていた。

日本は首相、韓国はスター

まず、日本から選ばれた高市首相について、『タイム』に紹介文を寄せた小池百合子都知事は、「私たちは歴史的であり、変革の意味を持つ瞬間を目撃した」と書いた。

（画像＝『タイム』公式HP）「世界で最も影響力のある100人」に選ばれた高市首相

そこでは、日本の政治に長く存在していた「iron ceiling」、つまり女性が最高意思決定の座に就くことを阻んできた“鉄の天井”を、高市首相がついに打ち破ったと評価している。

ここで見られているのは、個人の人気やカリスマ性というより、制度や社会の象徴的な転換点ということだろう。高市首相の台頭は、日本社会が最高レベルの女性指導者を選び、受け入れるだけ成熟したことの証明だと位置づけられている。

つまり『タイム』が高市首相に見た“影響力”とは、日本政治の歴史を更新し、女性リーダー像の受け止め方まで変えていく力だ。日本から「世界で最も影響力のある100人」に選ばれたのが首相だったことは、いま世界が日本に対して政治的な象徴性を見ていることの表れでもある。

一方、韓国から選ばれたのは、BLACKPINKのジェニーだった。

ジェニーについて紹介文を寄せた米シンガーソングライターのグレイシー・エイブラムスは、冒頭から「ジェニーはスターだ」と言い切った。そこで強調されているのは、単なる売れ方や話題性ではない。

（写真提供＝OSEN）ジェニー

10万人規模のスタジアムでも、パーティー会場の片隅でも、同じように人を引きつける存在感を持っていること。しかも、その圧倒的な存在感が「優しさや温かさと同居している」ことだという。数字だけで説明できる人気者というより、空気そのものを変えるタイプのスターとして扱っている。

ジェニーはこれまでも、BLACKPINKのメンバーとしてではなく、ソロアーティストとしての位置づけを強めてきた。今回、昨年のロゼに続いて「世界で最も影響力のある100人」に単独で入ったことは、その流れがいよいよ定着したことを示している。

韓国メディアも、今回の選出を単なる人気投票ではなく、「誰がその年の文化や議論の中心を動かしたのか」を示すリストだと整理していた。2019年にはBTSも選ばれている。そこにジェニーが選ばれたということは、K-POPが単に世界でよく売れる音楽であるだけでなく、世界の文化的な会話の中で中心性を持ち続けているという意味でもある。

これは「BLACKPINKのジェニー」ではなく、「ジェニー個人」がそこに到達したという点で、かなり大きい。

こうして見ると、今回の「世界で最も影響力のある100人」で浮かび上がったのは、日韓それぞれが世界に届けている“影響力の顔”の違いだ。

日本から選ばれたのは、政治の構造と歴史を動かす首相だった。韓国から選ばれたのは、ポップカルチャーの空気を変え、文化の中心に立ち続けるスターだった。

もちろん、これは日本に文化の影響力がなく、韓国に政治的な象徴性がないという話ではない。だが、少なくとも『タイム』が選んだ顔ぶれを見る限り、いま世界が日本に見ているのは「政治」であり、韓国に見ているのは「スター」だという違いはかなり鮮明だ。

一見まったく違う2人が同じリストに並んだことで、『タイム』が選ぶ「影響力」とは、単なる知名度や人気の大きさではなく、その国がいま何によって世界を動かしているのかを映し出すものでもあることが、改めてよく見えてきた。