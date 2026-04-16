ILLITが、4月6日にリリースした日本3rdデジタルシングル「Bubee」の韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。 （関連：ILLIT、女の子の夢を体現する唯一無二の世界観日本初ファンコンで見せたポテンシャルの高さ、芸術のすべて） ILLITは所属レーベル BELIFT LABを通じて「さわやかな魅力の『Bubee』を韓国語バージョンでもお届けできて嬉しい」と語り、「レコーディング