ILLITが、4月6日にリリースした日本3rdデジタルシングル「Bubee」の韓国語バージョンを4月13日にサプライズリリースした。

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ILLITは所属レーベル BELIFT LABを通じて「さわやかな魅力の『Bubee』を韓国語バージョンでもお届けできて嬉しい」と語り、「レコーディング時に、原曲のはじけるような雰囲気を残せるよう努めた」とコメントした。さらに、「かわいらしい歌詞に集中して聴くと、『魔法少女』になったような気分を味わえると思う」と魅力を伝えた。

この曲は6日に公開されると同時に『オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング』（4月6日付）で上位圏に入り、AWAミュージックのリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得。ILLITは別途MVやプロモーションコンテンツを用いず、音楽だけで同成績を得た。

なおILLITは、4月30日に4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリース予定。同アルバムでは、相手との関係が深まる中で生まれる様々な感情の中で、率直な自分の内面に集中し、複雑な感情さえも楽しむILLITの物語が描かれるという。

（文＝リアルサウンド編集部）