開催：2026.4.16 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [ブルージェイズ] MLBの試合が16日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとブルージェイズが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。 1回表、4番 ヘスス