開催：2026.4.16

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 2 - 1 [ブルージェイズ]

MLBの試合が16日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとブルージェイズが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はチャド・パトリック、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。

1回表、4番 ヘスス・サンチェス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでブルージェイズ得点 MIL 0-1 TOR

8回裏、2番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 1-1 TOR、3番 ブライス・チュラング 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 2-1 TOR

試合は2対1でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで4勝0敗0S。負け投手はブルージェイズのタイラー・ロジャーズで、ここまで1勝1敗0S。ブリュワーズのウリベにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.213となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 11:12:18 更新