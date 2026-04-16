開催：2026.4.16 会場：ギャランティードレート・フィールド 結果：[Wソックス] 3 - 8 [レイズ] MLBの試合が16日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとレイズが対戦した。 Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するレイズの先発投手はコール・サルサーで試合は開始した。 3回表、2番 フニオール・カミネロ 初球を打ってレフ