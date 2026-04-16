開催：2026.4.16

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 8 [レイズ]

MLBの試合が16日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとレイズが対戦した。

Wソックスの先発投手はショーン・バーク、対するレイズの先発投手はコール・サルサーで試合は開始した。

3回表、2番 フニオール・カミネロ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 CWS 0-1 TB

5回表、2番 フニオール・カミネロ 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレイズ得点 CWS 0-2 TB、3番 ジョナサン・アランダ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 CWS 0-3 TB

6回表、5番 ジェーク・フレーリー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 CWS 0-4 TB

7回表、4番 ヤンディ・ディアス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 CWS 0-5 TB、5番 ジョニー・デルーカ 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレイズ得点 CWS 0-8 TB

9回裏、ピッチャー イアン・シーモアがワイルドピッチでWソックス得点 CWS 1-8 TB、8番 リース・マグワイア 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでWソックス得点 CWS 2-8 TB、9番 ルイスアンヘル・アクーニャ 6球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでWソックス得点 CWS 3-8 TB

試合は3対8でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はWソックスのショーン・バークで、ここまで0勝2敗0S。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で2打数、1安打、0打点、打率は.179となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-16 11:36:18 更新