X(旧Twitter)が、株式銘柄や仮想通貨のティッカーシンボルを入力するとチャートを表示できる「Cashtags」機能を、アメリカとカナダで提供開始しました。𝕏 has always been the best source of financial news for traders and investors. Billions of dollars are allocated every day based on what people read on Timeline. Today we're launching our new Cashtags feature in the US and Canada on iPhone, bring