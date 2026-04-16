円安進行をはじめ、複合的な要因からインフレ傾向にある昨今、「会社として現物資産を保有しておけば、財務基盤の強化と節税の一石二鳥になるのでは」と考える人もいるかもしれません。実際、キャッシュを現物資産に変えることで節税につながるケースもあります。そこで、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、現物資産で経費にできるものの線引きと、経費計上する際の注意点を解説します。現物資産