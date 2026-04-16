GWの主な過ごし方調査会社インテージ（東京）は16日、2026年のゴールデンウイーク（GW）期間（4月25日〜5月6日）の動向調査結果を公表した。「特に予定はない」との回答が前年比4.7ポイント増の41.2％に上った。物価高や中東情勢悪化で支出を控える動きが強まり、期間中の平均予算も5.4％減の2万7660円と2年ぶりに減少に転じた。3月25〜30日に全国の15〜79歳のモニター5千人に聞いた。GWの過ごし方は予定なしに次いで「自宅で