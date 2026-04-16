熊本を拠点に活動しているタレントのスザンヌ（39）が16日までに自身のインスタグラムを更新。2016年の熊本地震の2度目の激震「本震」から10年となったことについて心境をつづった。15年に長男とともに地元・熊本に戻り、翌年に熊本地震を経験。25年2月からは旅館を経営しているスザンヌは「熊本地震から10年」と切り出し、「私自身当たり前の日常が、こんなにも尊くて、脆いものなんだと知って怖かったことも、不安で眠れなか