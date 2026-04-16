９日、青竜郷の茶畑で春茶を摘む農家の人たち。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶4月16日】中国重慶市豊都県青竜郷の茶畑が春茶の収穫を迎えた。青竜郷は重慶でも有名な茶の里で、千年の歴史を持つ。近年は北緯30度、海抜850メートルという優れた環境を生かし、栽培や加工に統一基準を導入した「標準化」茶園を約2800ムー（約190ヘクタール）整備したほか、体験型観光施設「偃月湖（えんげつこ）茶文化体験基地」を建設