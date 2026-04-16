韓国で慰安婦少女像にキスをするなど、数々の問題行動で物議を醸したアメリカ人ユーチューバーのジョニー・ソマリ（本名：ラムジー・カリド・イスマエル）が、一審で実刑判決を言い渡された。【画像】ソマリ、旭日旗掲げ「独島ではなく竹島」と叫ぶソウル西部地裁・刑事1単独（パク・ジウォン部長判事）は4月15日、業務妨害、軽犯罪処罰法違反、および性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（虚偽映像物頒布等）の罪に問われたソマ