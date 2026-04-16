〈母はモデル、いじめも…「10万円とカバン一つで上京した」池田エライザ（30）の転機〉から続くきょう4月16日、池田エライザが30歳の誕生日を迎えた。福岡出身、13歳でモデルデビューを果たした後、俳優としても次々主演を飾るように。さらに近年は映画監督、歌手など多彩な活動を展開しているが、そのきっかけとは？（全2回の2回目）【画像】「そっくり！」兄、弟と笑顔の1枚、モデルの母も…池田エライザの“美形ファミリー”