記事のポイントフォードや日産はスポンサーではなく、自ら番組を制作しブランド主導のスポーツコンテンツを展開している。エンタメ性の高いブランドの83％が売上成長を達成し、ブランデッドコンテンツの有効性が示されている。高額なスポンサー契約に頼らず、ファン層に入り込みエンゲージメントを高める新戦略が広がっている。フォード（Ford）や日産、ステート・ファーム（State Farm）、Googleなどの広告主は、スポーツリーグや