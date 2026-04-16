きのう（15日）午後、香川県小豆島町地蔵埼沖の瀬戸内海で漁船とタンカーが衝突する事故がありました。 【写真】漁船とタンカー、発生場所の地図（小豆島海上保安署提供） 「黒色の船にぶつけられた」と漁船から通報 小豆島海上保安署によりますと、高松市の漁船「神宮丸(じんぐうまる)」と今治市の汽船「第十五伯菱丸(だいじゅうごはくりょうまる)」が小豆島地蔵埼南西3,000メートル付近の海上で衝突しまし