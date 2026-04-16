2026年4月、テニス界に激震が走った。「錦織圭がサラソタ・オープンで現役引退を発表するらしい」かつて世界4位にのぼり詰め、テニス黄金時代の一翼を担ったレジェンドの幕引きという報せは、瞬く間に世界中を駆け巡り、ファンを動揺させた。しかし、フタを開けてみれば引退発表はなく、そこにはコートで再起を期す情熱的なプレーヤーの姿があった。現場ではいったい何が起き、なぜ誤報が生まれたのか──。2013年から同大