2026年4月、テニス界に激震が走った。

「錦織圭がサラソタ・オープンで現役引退を発表するらしい」

かつて世界4位にのぼり詰め、テニス黄金時代の一翼を担ったレジェンドの幕引きという報せは、瞬く間に世界中を駆け巡り、ファンを動揺させた。

しかし、フタを開けてみれば引退発表はなく、そこにはコートで再起を期す情熱的なプレーヤーの姿があった。

現場ではいったい何が起き、なぜ誤報が生まれたのか──。2013年から同大会を毎年取材しているフロリダ在住のテニスジャーナリスト、スコープ・マリノフスキ氏が騒動の裏側をレポートする。

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昨年12月で36歳になった錦織圭 photo by AFLO



錦織圭が16年ぶりに、フロリダ州開催のエリザベス・ムーア・サラソタ・オープン（ATPチャレンジャー）に帰ってきた。

同大会に最後に出場した2010年当時の彼は、「次世代のスター候補」の20歳。その名声を証明するように優勝した。

あれから時を経て、現在の彼は36歳。将来的には国際テニス殿堂入りも期待される名選手だが、今の世界ランキングは500位に近い。

世界4位にのぼり詰め、ロジャー・フェデラー（スイス）やラファエル・ナダル（スペイン）、ノバク・ジョコビッチ（セルビア）、ダビド・フェレール（スペイン）、ミロシュ・ラオニッチ（カナダ）、アンディ・マレー（イギリス）、スタン・ワウリンカ（スイス）といったテニス黄金期の強豪たちを打ち破った頃とは、大きく状況が変わっていた。

この日本人レジェンドのサラソタ大会出場は、一球もコートで打つ前からテニスファンの間で大きな話題をもたらすことになった。私自身も大会関係者から、「錦織がサラソタ・オープンで引退を発表する可能性がある」と聞いたからだ。

ソーシャルメディアで「錦織がサラソタでの引退を検討している」との投稿が出ると、それは雪だるま式に大きくなり、引退の噂は世界的なニュースへと発展した。

数日後、大会のメインスポンサーである慈善家のエリザベス・ムーアが、地元紙『サラソタ・ヘラルド・トリビューン』の取材で「錦織の最後の大会はサラソタになる」と発言。するとフランスのスポーツ専門誌『レキップ』も、錦織がサラソタで引退すると報じた。

【セレモニーは用意されていた】

しかし、これらの情報は結果的に、不正確な憶測だったことが明らかになる。ワイルドカードで出場した錦織は、初戦でニコラス・キッカー（アルゼンチン）相手に質の高いプレーを披露し、２セットで快勝。引退の噂は、噂に過ぎないことを自ら証明した。

「一試合一試合に集中するだけ。コートに立てるすべての時間を楽しみ、ベストを尽くすことだけ考えている」

キッカーに勝利し、2026年シーズン通算4勝目を挙げた錦織は、そう語った。

迎えた２回戦で錦織が対戦したのは、第1シードで世界115位のウー・イービン（中国）。結果は激しい攻防の末、3-6、6-3、1-6で錦織が敗れた。2023年にツアー優勝し、中国男子テニス界のパイオニアともいえるウーは、次のように試合を振り返っている。

「今日は風が強く、そのなかでもお互いに攻撃的なテニスをした。最後は、自分のほうが圭よりも少し我慢強く戦い、攻めるべきチャンスを待てたと思う」

さらに彼は、錦織が自身に与えた影響についても、次のように言及した。

「子どもの頃から、圭の試合動画をたくさん見てきた。圭が決勝に行った2014年の全米オープンや、東京でのツアー大会（ジャパンオープン）で優勝した試合。それにバルセロナオープンも。彼がアジアのテニス少年たちに与えたインパクトは、測り知れない。もちろん、僕もそのひとりだ」

なおこの試合後、オンコートインタビュアー／アナウンサーのレイ・コリンズは、ウーへのインタビューに入る前に錦織へマイクを向け、「ファンに何かメッセージを」と促した。

しかし、錦織は「No, thanks（けっこうです）」と返答。さらにマイクを手渡そうとしたコリンズに対しても、再び丁寧に「No」と辞退した。インタビュアーのこの行為は、錦織に引退表明の機会を与えるためだろう。

加えて大会運営者は、地元アーティストのホルヘ・ブランコに錦織圭の姿を模したトロフィーの制作を依頼していた。実際にブランコはすでに緑色の錦織像を作り終え、大会に納品している。大会側が何かしらのセレモニーを用意していたのは間違いなさそうだ。

実際には、錦織本人が否定したことで、引退の噂は誤りだったことがはっきりした。『レキップ』紙も後日、引退報道は誤報だったとして記事を取り下げている。大会が用意したトロフィーは錦織に手渡せなかったため、会場から８kmほど離れた彼の自宅に郵送する案も検討されているそうだ。

【錦織圭の物語はまだ続く】

では、なぜこのような誤った噂が飛び交ったのか？

大会の共同オーナーであるスティーブ・ガラレックに「なぜエリザベス・ムーアは、圭がこの大会で引退すると言ったのか？」と尋ねた。

すると彼は、「彼女はそんなことを言ったことはない」と言いきった。「大会が始まる前から、圭たちはあらゆる可能性を模索していた。万全の状態になるまで待ったうえで、出る大会を決めるというふうに圭の関係者から聞いていた」というのが、ガラレックの答えだった。

ここからは私の推測になる。

この大会の一部関係者は、大会のプロモーションのために「錦織が引退するかもしれない」との噂を流したのではないだろうか？ というのも、今年の同大会はIMGアカデミーで開催されたが、その契約が締結されたのはわずか1カ月前。そのため、大会に向けたマーケティングや広報活動が遅れていたのだ。

いずれにしても、黄金時代を築いた偉大な選手のひとりである彼の物語は、まだ続きそうだ。今の錦織に引退を考えている様子はまるでなく、再びATPツアーのトップレベルで戦うために、全力でトレーニングと練習に打ち込んでいるからである。

おそらく彼は、自身の内にある特別なテニスの才覚と、これまで積み重ねてきた成功体験を根拠に、まだすばらしいプレーができると信じているのだろう。フェデラー、ジョコビッチ、ナダル、そして古くはケン・ローズウォール（オーストラリア）、ジミー・コナーズ（アメリカ）、アンドレ・アガシといった名選手たちが、35歳以降も輝き続けたように。

一方で現実的には、彼の体はそのプレースタイルゆえに、満身創痍でもあるだろう。小柄な体で長いラリーを要すマラソンマッチを、20年近くATPツアーのトップレベルで戦ってきたのだ。錦織と同等の体格の選手たち──マイケル・チャン（アメリカ）やレイトン・ヒューイット（オーストラリア）、マルセロ・リオス（チリ）らが20代後半から30代前半で第一線を退いたことを考えれば、その負担は計り知れない。

それでも錦織は、唯一無二のチャンピオンである。世界ランキングトップ10に到達するために何が必要かを知っているし、このスポーツの歴史に名を刻む偉大なチャンピオンを打ち破る術（すべ）も知っている。

もし彼が、再びマスターズ1000やグランドスラムで戦えると信じているのなら、あるいは2026年や2027年にキャリア最高の試合を見せられると考えているのなら、その意志は尊重されるべきだ。そして、幸運を祈りたい。

これまで何度も見てきたように、「スポーツは小説より奇なり」──なのだから。