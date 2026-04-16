安藤勝己選定「３歳牡馬番付」（後編）安藤勝己氏が「大物感がある」と目を細めたバステールphoto by Koichi Miura激戦必至の３歳牡馬クラシック。はたして、ＧＩ皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）、ＧＩ日本ダービー（５月31日／東京・芝2400ｍ）を制するのをどの馬なのか。そのヒントが隠されている安藤勝己氏選定の「３歳牡馬番付」上位３頭は以下のとおりだ――。前編◆アンカツが苦悩の末に選定した「３歳牡馬番付」