●フィリーズ2−11カブス○＜現地時間4月15日シチズンズ・バンク・パーク＞シカゴ・カブスが2連勝を収めて敵地3連戦を勝ち越し。先発登板した今永昇太投手（32）が6回1失点の好投で今季初勝利。鈴木誠也外野手（31）は「3番・指名打者」でフル出場し、4打数2安打、1四球で今季初のマルチ安打を記録した。カード勝ち越しの懸かる3戦目を任された今永。初回、先頭打者ターナーへの2球目フォーシームが甘く入り、いきな