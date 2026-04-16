物価高の影響が広がるなか、三重県伊勢市の皇學館大学で学生の食と健康を支援しようと、100円で食べられるボリューム満点の朝ごはんが提供されています。ごはんかパンのどちらかと汁物、おかずが2つ付いて、たったの100円です。物価高のなか学生の健康を支援しようと皇學館大学が去年9月から、月に1回ほどのペースで、期間限定で100円朝食を提供しています。大学によりますと、100円朝食の期間中は、朝食の時間帯に食堂を訪れる学