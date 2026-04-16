Image: シロカ 我が家も、実はココ（壁）です。いや、最初はフツーの扇風機を床に置いていたのですが、掃除機をかけるたびにテーブルの上に避難させるのがおっくうでして…。どうせリビングでいる場所は決まっているし、床にいる意味なくないか？ と気づいて壁掛けモデルを導入しています。最高です。でも、今買うならコレだな！ ってのがあるので共有しておきますね。シロカの壁掛け扇風機