とちぎテレビ ものづくりの生産現場で作業の効率化や製品の品質向上で優れた成果を収めた人をたたえる表彰式が１５日、栃木県庁で行われました。 この「創意工夫功労者賞」は科学技術の発展をめざして、文部科学省と県がものづくりの生産現場で生産性の向上や技術の改善に貢献した人を表彰するものです。 今年は、県の創意工夫功労者賞を１３の事業所の２８人が受賞し、このうち７つの事業所の１１人が文部科学大臣表彰