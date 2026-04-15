とちぎテレビ とちぎテレビとアニメーションを通した人材育成の協定を結ぶ、通信制サポート高校の合同入学式が１５日、宇都宮市で行われました。 合同入学式を行ったのは、千葉県に本部を置く成美学園グループです。 グループでは、通信制高校と、その学びと生活を支援するサポート校を運営していて今年度は全体で６８３名、宇都宮や小山など県内にある７校には合わせて１６８名が入学し