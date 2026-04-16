BTSが発表した新アルバム「ARIRANG（アリラン）」の収録曲の一部が、正式リリース前に流出したことが確認され、所属事務所が法的な対応を開始した。ビルボードは15日、「BTSの所属事務所が、アルバム発売前に楽曲を流出させた匿名のX利用者を訴えるための措置に出た」と報じた。韓国通信社の聯合ニュースTVは16日、「ビルボードによると、該当のXアカウントには新譜発売前の先月初めに『ARIRANG』に収録された新曲の一部が公開され