記事ポイントらあめん花月嵐が約7年ぶりに「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」を期間限定で販売します。嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが黒味噌とニンニク、背脂を組み合わせた重厚な味わいを楽しませます。嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが特製太麺とシャキシャキ野菜で食べ応えのある一杯に仕上がります。らあめん花月嵐が期間限定ラーメン「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」を販売します。嵐げんこつらあめん BLACK