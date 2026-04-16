黒味噌と背脂の圧倒的一杯！ らあめん花月嵐「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」

記事ポイント らあめん花月嵐が約7年ぶりに「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」を期間限定で販売します。嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが黒味噌とニンニク、背脂を組み合わせた重厚な味わいを楽しませます。嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが特製太麺とシャキシャキ野菜で食べ応えのある一杯に仕上がります。 らあめん花月嵐が約7年ぶりに「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」を期間限定で販売します。嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが黒味噌とニンニク、背脂を組み合わせた重厚な味わいを楽しませます。嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが特製太麺とシャキシャキ野菜で食べ応えのある一杯に仕上がります。

らあめん花月嵐が期間限定ラーメン「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」を販売します。

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが黒味噌とニンニク、背脂を重ねた力強い味わいで復活します。

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが全国の店舗で楽しめます。

らあめん花月嵐「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」

商品名：嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER価格：990円（税込）販売開始日：2026年4月8日販売店舗：国内の花月嵐

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERがモンスターシリーズ第4弾として約7年ぶりに登場します。

らあめん花月嵐の人気企画を代表する一杯が、黒味噌と背脂とニンニクの組み合わせで強い満足感を届けます。

商品ビジュアル

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが黒いスープとたっぷりの具材で存在感のある見た目に仕上がります。

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが一杯の中に重厚感と食欲をそそる迫力を詰め込みます。

激背脂

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERが通常の嵐げんこつらあめんの2倍の背脂で濃厚なコクを引き出します。

背脂の厚みがひと口目から強いインパクトを生み、食べ進めるほど深い旨みを広げます。

ブラックタレ野菜

ブラックタレ野菜が刻み生ニンニクの刺激とキャベツ、モヤシのシャキシャキ食感を加えます。

ブラックタレ野菜が重厚なスープにキレのあるアクセントを与えます。

黒味噌スープ

黒味噌スープが独自ブレンドの3種の味噌で奥行きのある味わいをつくります。

黒味噌スープが激背脂と重なり、コクと旨みをしっかり感じる仕上がりになります。

特製太麺

特製太麺がコシと弾力のあるもちもち食感で重たいスープを受け止めます。

特製太麺が黒味噌スープと背脂をしっかり絡め、食べ応えのある一体感を楽しませます。

らあめん花月嵐の期間限定メニューは、濃厚な味わいを求める人にぴったりです。

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERは、黒味噌と背脂とニンニクを一度に味わえる一杯です。

嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERは、復活を待っていたファンにも初めて味わう人にも印象的な満足感を届けます。

らあめん花月嵐の「嵐げんこつらあめん BLACK MONSTER」の紹介でした。

よくある質問

Q. 嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERはいつから販売していますか？

A. 嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERは2026年4月8日から期間限定で販売しています。

Q. 嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERの価格はいくらですか？

A. 嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERの価格は990円（税込）です。

Q. 嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERの特徴は何ですか？

A. 嵐げんこつらあめん BLACK MONSTERは黒味噌とニンニク、通常の2倍の背脂、特製太麺を組み合わせた重厚な味わいが特徴です。

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