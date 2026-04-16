AIの活用が広がるなかで、「AIを使えば仕事が早くなる」「評価も上がるはず」と考える人も増えています。実際、AIを使えば短時間で整った資料や提案を作ることができ、効率は確実に向上します。しかしその一方で、AIを使っているにもかかわらず、上司からの評価を下げてしまうケースも少なくありません。では、AIを使うほど評価が下がる人と、逆に評価が上がる人の違いはどこにあるのでしょうか。そこで本記事では、グーグル、マイ