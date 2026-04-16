フジテレビ系バラエティ特番『逃走中』が、5月2日・9日(21:00〜)に2週連続で放送される。逃走中のハンター1週目の5月2日は、埼玉・西武園ゆうえんちを舞台に開催。五百城茉央(乃木坂46)、太田博久(ジャングルポケット)、お見送り芸人しんいち、鏡優翔、河野玄斗、河野純喜(JO1)、塩崎太智(M!LK)、菅原咲月(乃木坂46)、高野正成(きしたかの)、高橋成美、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)、信子(ぱーてぃーちゃん)、豆原一成(JO1)