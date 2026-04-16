『逃走中』5月に2週連続放送 乃木坂46、JO1、M!LKら18人にシークレット逃走者8人も
フジテレビ系バラエティ特番『逃走中』が、5月2日・9日(21:00〜)に2週連続で放送される。
逃走中のハンター
1週目の5月2日は、埼玉・西武園ゆうえんちを舞台に開催。五百城茉央(乃木坂46)、太田博久(ジャングルポケット)、お見送り芸人しんいち、鏡優翔、河野玄斗、河野純喜(JO1)、塩崎太智(M!LK)、菅原咲月(乃木坂46)、高野正成(きしたかの)、高橋成美、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)、信子(ぱーてぃーちゃん)、豆原一成(JO1)、向山毅(SHOW-WA)、村重杏奈、森香澄、盛山晋太郎(見取り図)、山崎育三郎と、五輪金メダリスト、人気俳優、アイドル、芸人の18人がハンターに挑む。
さらに、ゲーム中のどこかで、日本代表アスリートや賞レース王者のクセスゴ芸人など、8人のシークレット逃走者が参加する。
逃走中のハンター
1週目の5月2日は、埼玉・西武園ゆうえんちを舞台に開催。五百城茉央(乃木坂46)、太田博久(ジャングルポケット)、お見送り芸人しんいち、鏡優翔、河野玄斗、河野純喜(JO1)、塩崎太智(M!LK)、菅原咲月(乃木坂46)、高野正成(きしたかの)、高橋成美、ナダル(コロコロチキチキペッパーズ)、信子(ぱーてぃーちゃん)、豆原一成(JO1)、向山毅(SHOW-WA)、村重杏奈、森香澄、盛山晋太郎(見取り図)、山崎育三郎と、五輪金メダリスト、人気俳優、アイドル、芸人の18人がハンターに挑む。
さらに、ゲーム中のどこかで、日本代表アスリートや賞レース王者のクセスゴ芸人など、8人のシークレット逃走者が参加する。