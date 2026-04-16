欧州主力EVが大幅改良フォルクスワーゲンは、欧州で販売しているEV『ID.3』の改良型として、『ID.3ネオ（ID.3 Neo）』を発表した。デザインやバッテリーを刷新し、名称も変更。商品力を高め、7月より販売開始予定だ。【画像】さまざまな「弱点」克服し、商品力を大きく高めた電動ハッチバック【フォルクスワーゲンID.3ネオを詳しく見る】全38枚ID.3は同社初の専用設計EVで、2020年に欧州で発売された。『ゴルフ』に相当するCセグ