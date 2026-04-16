フリースタイルスキー・モーグルで五輪５大会連続入賞の上村愛子さん（４６）の姿にフォロワーは驚きの声を寄せた。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「岳樺の影との共演」と題して投稿。雪山を滑る様子を披露し「足元の雪質、雪面を確認しながら丁寧にゆっくりと一定のリズムで刻んだ一本」と説明。「とても素敵な写真を撮ってくれた」というカメラマンのアカウントも紹介した。滑った道は、雪にきれいなカーブを