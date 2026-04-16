俳優の鈴木亮平が１２日付で自身のインスタグラムを更新。ケニアを訪れた様子を公開した。「いつかのケニア。」と投稿。広い湿地をバックにサングラスをかけた姿を披露。またキリンやゾウ、ダチョウといった野生動物や、広大なサバンナの景色を公開した。この投稿に「胸板厚いかっこいい〜！」「大自然が似合いますね」「広大な景色がよくお似合いです」「大自然の中でも素敵」「いつも自然体で、楽しそうです」「写真どれも