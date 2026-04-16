三重県の男性(20代)が、はしかに感染していることがわかりました。県内での感染確認はことし初めてです。三重県によりますと、鈴鹿市に住む男性(20代)は4月3日に寒気があり、翌日から38度以上の発熱が続いたため15日に市内の医療機関で検査したところ、はしかの感染が判明しました。感染経路は分かっていませんが、男性は3日にインドから帰国した後、症状が出たということです。また、男性には2回のワクチン接種歴があり、