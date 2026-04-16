１４日に東京サラブレッドクラブのホームページで現役を引退する意向を表明していた西谷誠騎手（４９）＝栗東・中内田厩舎＝が１５日、栗東トレセンで取材に応じ、改めて今月末で騎手生活にピリオドを打つことを発表した。数年前から引退を考えていたといい、「乗り鞍が減ってきて、いざ競馬に乗るとなると、減量も大変。モチベーションの維持が難しくなってきた」と決断の理由を説明。「（最後に）乗らないっていう、面白い引