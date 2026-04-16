漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』の最終決戦「グランプリファイナル」が、5月16日18時30分よりフジテレビ系で完全生放送されることが決定。あわせて、ハイパーゼネラルマネージャーとして有田哲平、スペシャルサポーターとして博多華丸・大吉の出演も発表された。【写真】グランプリファイナルに進むのはこの中の8組！トーナメント表をチェック結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース