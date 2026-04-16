●きょう16日(木)は少し久しぶりの晴天 “夏日”の所も●金～土曜も天気の崩れは小さめの見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 今週の県内はしばらく曇りや雨のスッキリしない天気が続いていましたが、今朝にかけては低気圧や前線の雲は日本の東へと遠ざかっていき、県内は次第に、目立った雲のないエリアの中に入ってきています。4月後半スタートとなる、きょう16日(木)は、朝はまだ少し雲が残る所がありますが、日中は広