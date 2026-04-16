ベセント米財務長官【ワシントン共同】ベセント米財務長官は15日の記者会見で、ロシアとイランに対する制裁の緩和措置を延長しないと表明した。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で上昇した原油価格を抑えるため、3月から一時的に、両国産の原油購入を各国に認めていた。ロシアは原油収入をウクライナ侵攻の戦費の源泉としており、制裁緩和はロシアを利するとして反発する声があった。ベセント氏は会見で、緩和せずに原油価格が足元