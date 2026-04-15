第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）が15日、広東省広州市で開幕した。今回の広州交易会では、展示エリアの配置を引き続き最適化し、グローバルな産業の「新しさ、グリーン、インテリジェンス」という発展のトレンドにしっかり対応している。従来のサービスロボット、スマートライフ、産業自動化、新エネルギー自動車などの人気テーマに加え、九つの新しい特設ゾーンが設けられ、同時に電子消費財、新素材、産業自動化など