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【学園アイドルマスター ESPRESTO-High contrast-十王星南】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Swallow pattern-雨夜 燕】 9月 展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-High contrast-十王星南」、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Swallow pattern-雨夜 燕」を9月に展開する。 本景品はゲーム「学園ア