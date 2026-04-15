【学園アイドルマスター ESPRESTO-High contrast-十王星南】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Swallow pattern-雨夜 燕】 9月 展開予定

　BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-High contrast-十王星南」、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Swallow pattern-雨夜 燕」を9月に展開する。

　本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「十王星南」と「雨夜 燕」をプライズフィギュアで登場。それぞれ[一番星]、[初志貫徹]のイラストをもとに「初（はじめ）」衣装姿で立体化される。

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