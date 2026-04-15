「学園アイドルマスター」より「十王星南」と「雨夜 燕」のプライズフィギュアが9月に登場[一番星]と[初志貫徹]のイラストをもとに立体化
【学園アイドルマスター ESPRESTO-High contrast-十王星南】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Swallow pattern-雨夜 燕】 9月 展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-High contrast-十王星南」、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Swallow pattern-雨夜 燕」を9月に展開する。
本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「十王星南」と「雨夜 燕」をプライズフィギュアで登場。それぞれ[一番星]、[初志貫徹]のイラストをもとに「初（はじめ）」衣装姿で立体化される。
【学マス】[初志貫徹]と[一番星]のイラストをもとに、雨夜 燕と十王星南のプライズフィギュアが2026年9月より順次登場予定！ #学マス #学園アイドルマスター #idolmaster https://t.co/kPtopgHjFj- アイドルマスター公式 (@imas_official) April 15, 2026
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