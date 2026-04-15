2025年に中日でプレーしたチェイビス元中日の助っ人で、レッズとマイナー契約しているマイケル・チェイビス内野手が14日、本拠地でのタイガースの3A戦に「4番・三塁」で出場すると6号3ランなど、5打数2安打3打点と活躍。リーグ2位の本塁打数で、日本のファンからは「帰ってきてくれ」などと懇願の声があがっている。チェイビスは5回2死一、二塁で相手投手の甘く入ったシンカーを捉えた。左翼スタンド上部に飛び込む確信歩きの