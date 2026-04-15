懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょうの出来事」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。それでは、いくつか過去の4月15日のニュースを見ていきましょう。 【写真を見る】過ぎし日のきょうを振り返る“ニュースアーカイブス”4月15日の出来事は絶叫系アトラクションも登場【岡山】 33年前「岡山で開学した新しい大学」 まずは33年前、1993年の4月15日のニュースから。総社市